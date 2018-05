Des collégiens amiénois ont foulé le tapis rouge à Cannes

Des collégiens picards ont participé au festival de Cannes

C'est un évènement unique qu'ils sont loin d'oublier pour ces jeunes collégiens de l'académie d'Amiens. Ils sont de retour du festival de Cannes et ont encore les yeux qui scintillent. Eloise et Ethan font partis des six lauréats de l'académie d'Amiens à avoir été récompensé au concours Moteur. Un concours destiné aux jeunes de 14 à 22 ans. Le principe réalisé un film d'1'30 au smartphone sur une personne qui les inspirent. Grâce à leurs vidéos, ces deux collégiens ont pu réaliser un rêve, monter les vingt-quatre marches et fouler le mythique tapis rouge.