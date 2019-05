Commémorations du 8 mai 1945 : les hommages en Picardie

Un jour ferié depuis 1981

[#VictoireDe45] Cérémonie commémorative sur l’esplanade de Verdun à #Beauvais. Le seul combat qu’il vaille la peine de mener, c’est la paix, disait Albert Camus. N’oublions jamais les sacrifices consentis pour y parvenir. #Europe #8mai pic.twitter.com/sYVFGL811t — Caroline Cayeux (@carolinecayeux) 8 mai 2019

«Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la Patrie porte sa pensée et son amour d’abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu» Général de Gaulle #8mai pic.twitter.com/T896UJd4zs — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 8 mai 2019

Notre reportage à Amiens (Somme)

Cérémonie du 8 mai 1945 : le dépôt de gerbes à Amiens

La cérémonie amiénoise, le 8 mai 2019, célébrant la capitulation allemande à la Seconde Guerre mondiale en 1945. - Images : Clément Jean-Pierre

Depuis cette date, aucun conflit n'a embrasé l'Europe de l'Ouest. Le 8 mai 1945 marque la capitulation de l'Allemagne nazie, événement mettant fin à la Seconde guerre mondiale (1939-1945) sur le continent. 74 années plus tard, le président de la République Emmanuel Macron, entouré des chefs militaires et de représentants des anciens combattants, résistants et déportés, a déposé une gerbe et ravivé la flamme à la tombe du Soldat Inconnu de l'Arc de triomphe à Paris, au son de la Marseillaise puis du Chant des partisans.Les mêmes notes ont résonné à Amiens, le matin-même. Une délégation d'officiels s'est ainsi rendue au monument aux morts de la place du Maréchal-Foch, puis à celui du Général Leclerc situé place René-Goblet, avant de gagner la stèle dédiée aux Picards martyrs de la Résistance à deux pas de là.Entourées de la préfète de la Somme Muriel Nguyen et du président d'Amiens métropole Alain Gest, la maire UDI de la Ville Brigitte Fouré et la députée LaREM de la 1e circonscription de la Somme Barbara Pompili ont déposé des gerbes de fleurs au pied des sculptures.À Beauvais, la cérémonie s'est tenue sur l'esplanade de Verdun, en présence de la maire DVD Caroline Cayeux, du préfet de l'Oise Lous Lefranc et d'élus locaux.À Saint-Quentin, la cérémonie s'est déroulée dans la matinée au monument aux morts qui domine le canal de la Somme. Le président de la Région Hauts-de-France et ancien maire de la ville Xavier Bertrand était présent.Ce rituel du 8 mai a été instauré après la déclaration en 1981 du 8 mai comme jour férié.