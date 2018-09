Pour commémorer sa participation à la Grande guerre, l'Australie remet le prix Sadlier-Stokes aux écoles françaises

Tout établissement, toute discipline

Le lieutenant Clifford Sadlier et le sergent Charlie Stokes étaient deux soldats australiens qui ont pris part à la bataille de Villers-Bretonneux (Somme) le 25 1918. Pour honorer ces deux militaires, décorés de la Victoria Cross pour leur bravoure à l'issue des combats, ainsi que pour rendre hommage à la participation du pays océanien à la Grande guerre, Ce prix , sous la forme d'un chèque de 1 500 euros, récompense chaque année par l'ambassade d'Australie en France trois établissements scolaires français. Celui-ci, pour participer,. Pour cette édition 2019, lancée officiellement lundi 10 septembre, trois prix seront remis à une école primaire, un collège et un lycée.L'ambassade indique que ces projets sont ouverts "à toutes les disciplines enseignées et pourront prendre toutes formes de support : vidéo, exposition, spectacle, nouvelle, jeu de piste, journal". Ils devront être réalisés pendant l'année scolaire 2018-2019.Tout établissement scolaire français peut participer au prix. Les dossiers de candidature, qui doivent décrire précisément le projet,. Les prix seront remis le 25 avril, date de l' Anzac Day et anniversaire de la bataille de Villers-Bretonneux, dans cette ville de la Somme.sur le prix Sadlier-Stokes, veuillez consulter le site consacré ou appeler le 01 40 59 34 15.