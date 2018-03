Comment faire disparaître un corps ? Film d'horreur au procès pour torture collective

"Bouddha pardonne moi"

Procès Rambour, jour 6 : audition des gendarmes

Aux assises de la Somme, le procès Rambour se poursuit. Mardi 20 mars, les gendarmes ont été entendus et les garde-à-vues des accusés retracées. Équipe : Marie-Charlotte Roupie, Élise Ramirez et Nathalie Perrin ;

En janvier 2012, Na Rin Bun, principal accusé parmi cinq personnes, dont deux de sa famille, arrive en catastrophe à son ancien domicile de Villers-Faucon. Il, 25 ans, en travers du couloir.Son beau-frère, Gilles Lefèvre, arrive à son tour. Le conciliabule commence, raconté mardi à la barre par Hervé Gobourd, enquêteur de gendarmerie, qui retranscrit l'audition de Na Rin Bun.Comment faire disparaître le corps, meurtri par des mois deentre novembre et janvier - cà avaler?Cela paraît en tout cas indispensable aux protagonistes, explique de son côté Fabrice Ancelin, directeur d'enquête: "Christophe Rambour a dû subir tellement de sévices, de brimades, de tortures, qu'on fait disparaître le corps pour effacer ce qu'on pourrait retrouver".D'abord, gérer les enfants. Ils doiventsouffle leur mère Coralie Sauval, compagne de Na Rin Bun, qui a découvert le cadavre. Celui-ci est, avant d'être ramené dans le couloir, où sont étendues des"Gilles Lefèvre a apporté une feuille de boucher, préalablement aiguisée", relate le major Hervé Gobourd. "Il la tend à Na Rin Bun et lui glisse: 'à toi l'honneur'", rapporte l'enquêteur. Une dispute s'ensuit, Gilles Lefèvre est obligé de s'y atteler.Il a du mal. Na Rin Bun lui prend le couteau. "Bouddha, pardonne-moi pour ce que je vais faire", prie-t-il. Le corps estles quatre membres, la tête et le tronc. Ils mettent le tout dans un sac plastique, avant que le jour ne se lève.Ils veulent brûler le corps. "Gilles Lefèvre décide d'utiliser le tonneau à déchets du jardin comme incinérateur. Ils commencent dans l'après-midi; d'abord les jambes, les bras puis la tête, et enfin le tronc", poursuit Hervé Gobourd.Alors que Gilles Lefèvre est parti, que la nuit est tombée, Na Rin Bun se réveille et le tronc n'est toujours pas consumé. Du jardin verdoyant, il emmène le tonneau à la cave pour éviter de rameuter le voisinage.conclut le gendarme. Restent quelques os, des dents. Na Rin Bun les casse au marteau.Il parcourt ensuite trois kilomètres, emprunte un chemin de terre, et tout au bout,C'est la fin d'une opération d'effacement qui aura duré. Sans les aveux des accusés, les faits n'auraient probablement jamais été retracés, avoue Fabrice Ancelin.Hervé Gobourg tressaille à la barre: "Je suis pourtant habitué aux enquêtes, mais j'ai été choqué. On avait l'impression que Na Rin Bun, dans son audition, revivait le découpage du corps de Christophe Rambour. Ca a été un moment particulier pour nous enquêteurs".S'il nie les tortures, Na Rin Bun a"On ne peut pas inventer un pareil scénario, de telles scènes, avec autant de détails: ce qu'il nous a dit est vrai", assure Hervé Gobourg.Le principal accusé encourt la perpétuité dans ce procès qui doit s'achever le 28 mars.