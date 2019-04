CONCERT : Last Night We Killed Pineapple (rock)

Concert

PRISE DE SON Prise de son, c’est le programme événementiel radio-télé-web consacrée aux musiques actuelles dans les Hauts-de-France et proposé par France Bleu Nord, France Bleu Picardie et France 3 Hauts-de-France ! 12 talents à découvrir en live ! Electro ? Rock ? Rap ? Cette année, la cuvée 2019 de PRISE DE SON vous fait découvrir 12 groupes des Hauts-de-France enregistrés en concert lors des auditions des inouïs du Printemps de Bourges, au Pharos à Arras et à l’Aéronef de Lille avec l’association Dynamo, et à la Lune des Pirates à Amiens. A découvrir : le rock de Structures, Tapeworms ou de The Kinds, le rap de Ben et de Bekar, la chanson du Vertigo, le phrasé de Roxaane, la musique sixties des Cayman Kings, le trio déjanté de Last Night We Killed Pineapple, sans oublier la musique instrumentale des Nouveaux Climats, la chanson française de Dimanche et l’électro-punk de Yolande Bashing. Le verdict est tombé fin février. Les Hauts-de-France enverront trois artistes représenter la région au printemps de Bourges. Pour le Nord-Pas-de-Calais, c’est Yolande Bashing qui a été retenu, il se produira… Pour la Picardie – et c’est une première historique – deux artistes ont été choisis, la jeune Roxaane et son rap poétique et le rock post-punk des Amiénois de Structures.



Last Night We Killed Pineapple, c'est quoi ? Deux frères et un grand blond, voilà le cocktail (à base d’ananas donc) qui compose ce trio au nom imprononçable et résumé par le sigle "LNWKP".Amateurs autant du surf rock des années 1960 que de la musique grunge des années 1990, ils font ce qu’ils aiment en remettant tout cela à la sauce actuelle. Ca sonne fort, ça fait du bien aux oreilles !Last Night We Killed Pineapple sur le web :