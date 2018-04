Un conciergerie solidaire mise en place par l'Opac à Amiens

Face au délitement du lien social dans certains quartiers, l'Opac d'Amiens a décidé de créer, il y a 1 an et demi, une conciergerie solidaire, installée quartier Saint Ladre au nord de la ville. Un lieu qui pallie la disparition des petits commerces de proximité et offre à tous un endroit chaleureux où de multiples services sont proposés... Reportage : Yolande Malgras, Marie Benoist et Mathieu Krim avec Simone Villain, locataire de l'Opac; Caroline Duriez, locataire; Anne-Marie De Riaz, locataire; Sophie Pruvot, animatrice de "Conciergerie Et Vous";

Livraison de paniers de fruits et légumes, portage depour les résidents malades,gym douce,... autant de services dont bénéficient les locataires de l'Opac d'Amiens ayant adhéré au projet de conciergerie solidaire.Les maîtres mots du projet, l'entraide et la solidarité. Aujourd'hui, c'estUn moment de lâcher-prise et de bien-être... bref, une parenthèse bienvenue pour les participants.

Pour profiter de ce service de conciergerie, les locataires participent à hauteur d'un euro symbolique par mois. Ils sont aujourd'hui 200 à faire partie du projet.



Ouverte du mardi au samedi, elle est devenue en un an et demi le point de ralliement des habitants. Notamment les Séniors heureux de partager ici en journée un moment de convivialité.