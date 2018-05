Concours national de la résistance et de la déportation des jeunes samariens récompensés

Pour rendre hommage à ceux qui ont résister à l'oppression, depuis 2014 l'Assemblée nationale a instauré le 27 mai comme Journée nationale de la Résistance. Et dans tous les établissements scolaires, les enseignants consacrent une partie de cette journée anniversaire aux thèmes de la Résistance et de la Déportation.



Ce vendredi 25 mai, le préfet de la Somme en présence d'associations d'anciens combattants va récompenser de jeunes collégiens et lycéens lauréats du concours national de la Résistance et de la déportation.



Pour le concours 2018, 460 élèves de lycées et de collèges de la Somme ont travaillé sur le thème : « S’engager pour libérer la France ». Les lauréats sont issus des lycées et collèges d’Abbeville, Acheux-en-Amiénois , Friville- Escarbotin, Gamaches, Ham, Montdidier, Péronne et Rivery.



Avant cette cérémonie, un autre moment fort aura lieu à 16 heures devant le Monument des Picards martyrs de la Résistance, Place René Goblet à Amiens.