Concours Startup Pulse à Amiens : que sont devenus les gagnants de l'année dernière ?

54 heures pour lancer une startup. C'est le concept du Startup Weekend, rebaptisé Startup Pulse cette année à Amiens. Du 25 au 27 janvier, de jeunes porteurs de projets sont invités au Quai de l'innovation pour pitcher leur concept, travailler dessus en équipe et enfin convaincre un jury de professionnels. L'occasion de se demander ce que sont devenus les gagnants de l'édition 2018...Le 18 mars dernier, Ursula Ndombele, Valentin Fontaine, Magalie Bueyasadila et Geoffrey Da Encarnacao remportaient le Startup Weekend. Leur projet : HOJA, une sorte d’UBER spécialement sécurisé pour les grandes villes africaines notamment, permettant aux usagers de s’assurer de la fiabilité des taxis.10 mois après sa victoire, Hoja est présent à Amiens ce weekend pour le Startup Pulse et souhaite "bonne chance" aux candidats sur Twitter . Mais la start-up n’a pas encore elle-même totalement transformé l’essai. Son site internet promet aux "usagers" et "globe-trotters" de "pouvoir prendre un taxi dans les mégalopoles africaines en toute sérénité". Un texte suivi de la mention : "application à venir". Or, au printemps denrier, une cagnotte en ligne avait été ouverte et rapidement fermée, avec seulement 171€ récoltés. Le 6 juin, l’équipe d'Hoja remerciait les 8 contributeurs et annonçait "suspendre cette campagne car la HOJA’FAM rend un nouveau CAP".Fin de l’histoire ? Non !Ursula Ndombele a bien créé sa société HOJA . L’entreprise est domiciliée à Amiens, dispose de 17.000€ de capital et 0 salarié. En juillet, Hoja était retenu pour intégrer l’incubateur d’Amiens, et donc accéder aux locaux du Quai de l’innovation et aux conseils de l’Amiens Cluster. Fin août, on apprenait que la start-up avait déjà pu réaliser des "tests en RDC" (République démocratique du Congo) et qu’elle entrerait, début septembre, en "phase d’accélération".Depuis… plus grand-chose. Sur la page Facebook d’HOJA , la dernière publication remonte au 21 novembre 2018. Il s’agit d’un extrait d’interview titré "Ces jeunes Congolais qui visent haut". Le texte rappelle l’impressionnant CV d’Ursula Ndombele : elle a travaillé pour plusieurs entreprises dont Orange, elle "parle couramment Français, Anglais, Portugais, Lingala, Kikongo" et elle a "donné des formations dans plusieurs pays (RSA, France, Belgique, Emirats Arabes Unis, Singapour, Maroc, Malaisie etc.)" Son entreprise ? Hoja est cité comme un "projet", "mis sur pied", sans d’autres précisions sur son état d’avancement.Le compte Twitter d’Hoja cite l’interview, accompagnée d’un hashtag : #comingsoon. Patience, donc.2e du concours l’an dernier, Potago sera une plateforme de vente directe de produits frais locaux via des casiers réfrigérés connectés accessibles 24h/24.Là encore, les nouvelles – à première vue - ne sont pas fraiches. Sur les réseaux sociaux, la dernière publication directement liée à la startup remonte au 29 août : une vidéo de présentation du concept, à l’occasion de l’entrée de Potago à l’incubateur d’Amiens. Si elle dispose elle aussi d’ un site internet , Potago verse également dans le "coming soon", en page d’accueil.Le calme avant l’heureuse tempête ?Contactée, la fondatrice de Potago nous exlique que son équipe (trois personnes) réinvestira bientôt les réseaux sociaux. Pour cause :! "Il fallait environ 10.000 euros pour réaliser le premier jet et nous les avons obtenu", explique Daniella Tchana, qui a remporté un autre concours depuis, Agreen Startup. "On cherche encore plus maintenant, donc on va faire d’autres concours cette année, mais la plateforme est prête à 80%. On a simplement repoussé le lancement car la saison automne-hiver n’était pas très appropriée."La startup a intégré l’incubateur d’Amiens et se dit "bien épaulée par la chambre d’agriculture". De quoi probablement "couvrir le département de la Somme" dès le lancement de l’application. "On verra ensuite comment se comportent les utilisateurs, mais le modèle est facilement reproductible", confie l’entrepreneuse, prudente mais confiante.A la plus petite marche du podium, Val’Horizon voulait mettre en relation des artisans pour stocker, vendre et retirer des déchets, matériaux trop souvent "oubliés".Aujourd’hui, la persistance des cas de décharges sauvages, notamment dans l'Oise, laisse penser que Val’Horizon n’a pas solutionné le problème. Forcément... puisque le projet est abandonné ! Aucun site internet. Aucune page sur les réseaux sociaux. Aucune société créée.Selon Daniella Tchana,D’autres reprendront peut-être leur idée ?