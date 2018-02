Conseil des ministres : l'académie d'Amiens change de rectrice

Valérie Cabuil, rectrice de l'académie d'Amiens depuis décembre 2014 est nommée rectrice de la région académique Hauts de France, rectrice de l'académie de Lille;



Béatrice Cormier, rectrice de la région académique de la Martinique, rectrice de l'académie de la Martinique, est nommée rectrice de l'académie d'Amiens. elle a été rectrice de l’académie de Poitiers de novembre 2008 à octobre 2010. Elle était auparavant détachée aux Écoles d’officiers de l’armée de l’air à Salon-de-Provence, en tant que directrice générale de l’enseignement universitaire et de la formation par la recherche.



Professeur en sciences de l’information et de la communication elle a été de 2005 à 2007, directrice de cabinet et vice-présidente du président de l'université de Cergy-Pontoise, Thierry Coulhon.