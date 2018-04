Pour ou contre l'Europe, ils marchent

Une marche pour l'Europe

Une marche pour la France

Marche pour et marche contre l'Europe

Reportage de KETELS Perrine, HENRION Benoît, PAPPINI Pierre-Olivier. Intervenants : Bruno Bienaimé, République en Marche ; Eric Richermoz, Mouvement des Patriotes

Le parti d'Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi ce samedi, de sa campagne des élections européennes qui se dérouleront dans 13 mois, avec une grande marche pour l'Europe. Son objectif est de promouvoir le projet européen et recueillir les avis des Picards sur le sujet.Parallèlement, les Patriotes, le parti de Florian Philippot, lançait une contre-marche baptisée "Marche pour la France".Questionnaire à la main, les sympathisants de la République En Marche se sont répartis leur zone d'action. Ce samedi, ils font du porte à porte pour promouvoir l'Europe, en évoquant les sujets du quotidien, comme le précise Bruno Bienaimé, "On explique par exemple, que l'hôpital sud d'Amiens a été financé à hauteur de 9 millions d'euros par l'Europe. Ça permet d'avoir des outils de haute technologie et les gens ne sont peut-être pas au courant de ça".Même jour, même action du côté des Patriotes, mais c'est contre l'Europe qu'ils marchent et questionnent les Amiénois. Peu importe que les personnes rencontrées ne soient pas du même avis, ils misent sur l'échange.Les réponses aux questionnaires de la République En Marche et des Patriotes seront rassemblés au niveau national d'un côté comme de l'autre pour obtenir un aperçu de la position des Français sur l'Europe.