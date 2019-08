Contre le FC Nantes, Amiens doit rester “prudent“ et ”concentré”

Rester prudents et concentrés

#ASCFCN 🎙️ Elsner : "Le @FCNantes est une équipe en transition, avec l'arrivée de Christian Gourcuff, étant assez difficile à analyser. Le danger peut provenir de différentes manières." pic.twitter.com/vdmhinxgi7 — Amiens SC (@AmiensSC) August 23, 2019

#ASCFCN 🎙️ Akolo : "Le groupe a bien travaillé cette semaine et a hâte d'aborder le match demain. On ne se met pas de pression et on jouera ce match de la même manière que le week-end précédent." pic.twitter.com/Lbm92AiE7y — Amiens SC (@AmiensSC) August 23, 2019

🎙 Christian Gourcuff : "En @Ligue1Conforama, chaque match a ses difficultés. Ce que j'ai vu d'@AmiensSC face au @losclive est très cohérent, notamment sur le plan collectif."#ASCFCN — FC Nantes (@FCNantes) August 22, 2019

Un des meilleurs milieux de terrains de France

#ASCFCN 🎙️ Elsner : "Bongani (Zungu) serait prêt aujourd'hui à démarrer un match. En revanche, Moussa (Konaté) n'a pas encore les jambes pour débuter mais peut faire beaucoup de bien en sortant du banc." pic.twitter.com/2U7mDOkQVw — Amiens SC (@AmiensSC) August 23, 2019

Neuf matchs sans défaite à domicile

Demain, samedi 24 août, la Licorne espère bien s'embraser une deuxième fois face au FC Nantes pour son troisième match de la saison en ligue 1. En attendant, Luka Elsner a dressé le bilan de la victoire face à Lille la semaine dernière et fait un point sur la rencontre de samedi lors de la traditionnelle conférence de presse du vendredi après-midi."Nantes est une équipe en transition et le danger pourra venir de plusieurs points, se méfie le coach amiénois. Nous avons une équation complexe à résoudre et il faudra remettre sur le terrain les ingrédients de la semaine dernière."Le FC Nantes, entraîné depuis peu par Christian Gourcuff, reste sur deux matchs sans victoire : une défaite face à Lille puis un nul à Marseille. Pour autant, Luka Elsner rappelle l'importance de rester prudents et concentrés jusqu'au bout : "Pour réussir une nouvelle performance, il faut que les joueurs aient mal à la fin du match, que des genoux saignent et que les maillots soient trempés de sueur."Un poil maso, Luka Elsner ? Pas tant que ça. Car face à Nantes, il ne faudra pas se reposer sur la victoire contre le Losc. "On a très bien débuté cette rencontre, mis l'intensité nécessaire et gagné la bataille du milieu de terrain, explique l'entraîneur samarien. Mais il faut maintenant oublier ce match et se concentrer sur le prochain."Niveau composition, quelques nouveautés. Eddy Gnahoré, d'abord, signera son retour au sein du collectif, après avoir écopé d'un carton rouge face à Nice lors de la première journée. Mathieu Bodmer, malheureusement toujours convalescent, passera son tour pour la dernière fois : il devrait revenir dès la semaine prochaine. Saman Ghoddos, blessé à l'entraînement mercredi ne devrait pas disputer cette rencontre. Quant à Moussa Konaté, "il n'a pas encore les jambes pour démarrer un match", selon Luka Elsner, mais reste "un atout de poids".Pour le coach, la richesse du collectif est une de ses forces. "On a un des meilleurs milieux de terrain de France, exagère-t-il à dessein. Je suis constamment tenté de faire tourner l'effectif parce qu'il y a beaucoup de qualité." Une joie mais aussi une responsabilité pour le coach qui reconnaît avoir parfois de la peine à laisser un joueur sur le carreau. "Mais quand je vois Moussa sur le banc, prêt à rentrer, ça me met en confiance", sourit-il.Face à Nantes, l'Amiens SC tentera de poursuivre sa série de neuf matchs sans défaite à domicile. "On a à cœur de vivre à nouveau un moment intense avec les supporters, de garder ce goût de victoire dans la bouche", conclut le coach, impatient. Réponse samedi 24 août, à 20h au stade de la Licorne.