Le convoyeur de fonds interpellé à Amiens a été mis en examen et écroué

Samedi 16 février, le parquet de Bobigny a annoncé que le convoyeur de 27 ans et sa complice présumée avaient été mis en examen et écroués. Ce même jour, le parquet a ouvert une information judiciaire des chefs de vol en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes.Après une courte cavale, Adrien Derbez avait été interpellé avec une femme de 29 ans mardi 12 février à Amiens, au lendemain de sa fuite au volant d'un fourgon à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.Plusieurs sacs de billets avaient été récupérés lors de l'interpellation des deux suspects dans un appartement du centre-ville d'Amiens, mais près de 1,7 million d'euros n'ont pas encore été retrouvés, selon une source proche de l'enquête.Deux autres personnes arrêtées à Amiens ont finalement été relâchées sans qu'aucunes charges ne soient retenues contre elles. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'éventuels complices.