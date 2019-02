Le convoyeur de fonds interpellé à Amiens présenté à un juge en vue d'une mise en examen

Le convoyeur de fonds qui a été interpellé à Amiens a été présenté samedi à un juge d'instruction avec une complice présumée.



Le parquet de Bobigny, qui a requis la mise en examen des deux suspects et leur placement en détention provisoire, a ouvert une information judiciaire des chefs de vol en bande organisée, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes.



Les deux autres personnes, un frère et une soeur, qui avaient été interpellés mardi soir à Amiens et placés en garde à vue pour recel, ont été libérés jeudi sans qu'aucune charge ne soit retenue à leur encontre.



Le convoyeur de fonds, Adrien Derbez, a été arrêté après une cavale d'un jour. Il avait disparu lundi à Aubervilliers en laissant son fourgon vide de l'argent qu'il transportait.



Un butin de 3,1 millions d'euros au total, dont près d'1,7 million est toujours introuvable.



