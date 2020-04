Coranovirus : Le couvre-feu est toujours en vigueur à Amiens de 22 heures à 5 heures

C'est un habitant d'Amiens qui a saisi le juge des référés du tribunal administratif le 12 avril dernier. Sa requête : ordonner la suspension de l'arrêté instaurant un couvre-feu à Amiens. Selon lui, l'interdiction de circuler dans la ville de 22 heures à 5 heures constitue "une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale".Quelques jours plus tard, le 16 avril, le tribunal administratif a donné raison à cet habitant expliquant que la situation, à Amiens, ne justifiait pas de prendre un couvre-feu, se basant sur le faible nombre d'infractions relevées dans la ville depuis le 16 mars, date de début du confinement.Le juge des référés a donc suspendu l'exécution de cet arrêté, avec effet immédiat, le 16 avril. Mais dans la journée, Brigitte Fouré, la maire d'Amiens, a pris un nouvel arrêté de couvre-feu qui, lui, est toujours en vigueur. Selon la mairie d'Amiens, aucun recours n'a pour le moment été déposé contre ce deuxième arrêté.