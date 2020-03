Coronavirus : l'académie d'Amiens collecte près de 48 000 masques pour les donner aux personnels soignants

48 000 masques chirurgicaux et #FFP2 collectés dans les établissements scolaires de l'@acamiens et au rectorat, remis au @CHUAmiens et à l'@ARS_HDF : un geste de #solidaritenationale qui montre une fois de plus la mobilisation de nos equipes ! #SolidariteCOVID19 #soignants pic.twitter.com/jE7QxtnQsc — Académie d'Amiens (@acamiens) March 20, 2020

Alors que de nombreux soignants se plaignent d'une pénurie d'équipements de protection face à la pandémie due au coronavirus, l'académie d'Amiens a déclaré ce vendredi 20 mars faire don d'environ 48 000 masques, soit l'intégralité de ses stocks."Face à la crise sanitaire que connaît la France et aux tensions actuelles d’approvisionnement dans le secteur sanitaire et social, l'académie d'Amiens a organisé une vaste campagne de recensement et de collecte de masques auprès de ses établissements scolaires et de ses services administratifs", annonce le rectorat dans un communiqué.47 000 masques chirurgicaux et FFP2 auraient ainsi été dénombrés dans les écoles, collèges et lycées. Ils devraient être "collectés par l’ARS Hauts-de-France qui les distribuera en fonction des besoins prioritaires". Le stock de masques FFP2 du rectorat a également été transmis au CHU d'Amiens.