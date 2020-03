Coronavirus : à Amiens, l'entreprise de textile Dessaint réorganise sa production pour fabriquer des masques

"S'il y a une pénurie ce sera mieux que rien"

C'est un peu la course, ce samedi dans l'atelier de l'entreprise Dessaint à Amiens. Philippe Dessaint, son dirigeant, a décidé de mettre à disposition ses moyens de production afin de fabriquer des masques. "On a déjà des commandes, en 48h tout est allé très vite", affirme-t-il.Il y a deux semaines, c'est son fils qui lui souffle l'idée. "Il me disait déjà : il va falloir faire des masques, mais je lui ai répondu qu'on n'était pas homologué...", confie le patron de l'entreprise de textile. "Et puis je voyais des demandes arriver de partout, donc on ne pouvait pas rien faire", ajoute-t-il.Jeudi 19 mars, l'entreprise se lance dans la production. L'IFTH (Institut français du textile et de l'habillement) donne les directives de patronage et les points techniques pour la fabrication. "On a mis au point un masque dans le but de le donner aux personnels administratifs, aux personnes qui travaillent dans les commerces, à tous ceux qui en ont besoin", explique Philippe Dessaint. "On compte en produire pour le moment 2 500, ils ne sont pas aux normes médicales, mais s'il y a une pénurie, ce sera mieux que rien."L'entreprise, qui fabrique notamment le maillot des Gothiques d'Amiens, dispose d'un tissu microfibres bénéficiant "d'un coté filtrant supérieur à un tissu classique", assure le dirigeant.Sept à huit personnes travaillent chaque jour dans l'atelier sur les 17 salariés de l'entreprise. "Tout le monde n'a pas les compétences pour coudre et puis il y a ceux qui ne peuvent pas travailler car ils gardent leurs enfants donc pour le moment on tourne comme ça et on rappellera le personnel en fonction de la demande", indique Phillipe Dessaint.Déjà près de 1 000 masques ont été distribués à Amiens, notamment en boulangerie, ainsi qu'en région parisienne.