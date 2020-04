Coronavirus : à Amiens nord, le marché du Colvert a rouvert “à titre expérimental”

Avis mitigé des commerçants

À Amiens nord, ce dimanche matin, la rue Léo Lagrange bruisse légèrement plus que d'habitude. Depuis le début du confinement, les dimanches matins étaient calmes dans le quartier : le grand marché du pigeonnier était interdit.Mais à la demande des habitants, la mairie d'Amiens a demandé une dérogation à la préfecture de la Somme pour pouvoir le rouvrir. "A titre expérimental" seulement. Les commerçants présents ne vendent que de l'alimentaire. Il y a donc moins d'étals qu'à l'ordinaire : 35 contre 58 habituellement. Et les règles sont strictes : les étals ne devaient pas dépasser les 10 mètres de long et devaient être espacés de 3 mètres :Adil a délimité un périmètre avec une corde pour que les clients ne s'approchent pas trop de la marchandise. Une pancarte demande que deux mètres séparent chaque acheteur : "C'est nous qui servons les clients. Ils ne touchent pas les produits. C'est compliqué quand il y a du monde de faire attention à tout le monde mais ça se passe bien. Sur les autres marchés qu'on a pu faire, il y a un chemin délimité que les gens devaient suivre sans revenir en arrière. Ici, c'est plus libre. C'est à nous de faire attention".Car malgré le confinement, pas de filtrage aux entrées. Pour surveiller la centaine de personnes qui arpente le marché simultanément, deux agents de la police municipale et deux de police nationale. Aucune protection ou presque : seul un bac de désinfection pour les mains a été installé. Charge aux commerçants de faire respecter les distances de sécurité et les mesures d'hygiène. Certains commerçants dénoncent un manque d'organisation et d'anticipation. Derrière son masque, Chouib a du faire avec les moyens du bord : "On s'organise comme on peut. On a fait une barrière entre nous et les clients avec du fil. À part un masque qu'on nous a distribué quand on est arrivés, tout le reste, le gel hydroalcoolique, c'est nous qui l'avons amené, déplore-t-il. Pour moi, il faut des barrages filtrants avec un minimum d'entrées et des quotas de gens à l'intérieur du marché".Aziz est tout aussi remonté. Habitué du marché de Soissons dans l'Aisne, il estime qu'au marché d'Amiens nord, "rien n'a été fait dans le bon sens. Ils sont désorganisés. Il faudrait des places attitrées, que les gens rentrent d'un côté et sortent d'un autre".La mairie assure, elle, avoir respecté l'arrêté de dérogation de la préfecture et pris les dispositions nécessaires : "Un filtrage à l'entrée ne serait pas opérant vue la longueur sur laquelle les étals sont installés, explique Hubert Flandre, directeur général adjoint Amiens Métropole. Le sujet ce n'est pas compter le nombre de personnes qui rentrent, c'est de s'assurer que tout est respecté. C'est le cas à peu près aujourd'hui. La configuration et l'importance de ce marché font qu'on ne pouvait pas mettre autant de barrières et de contrôles que dans des marchés beaucoup plus petits"Commerçants et élus doivent se rencontrer dans les jours à venir pour évoquer des axes d'amélioration possible et pour savoir si l'expérience sera renouvelée.À Amiens, deux autres marchés avaient déjà obtenus une dérogation pour ouvrir malgré le confinement : le marché des Halles du beffroi et le marché provisoire par des producteurs locaux installé à l’espace Dewailly.