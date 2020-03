Coronavirus : à Amiens, Procter & Gamble livre 1000 litres de gel hydroalcoolique et 10 000 masques aux soignants

Plusieurs entreprises répondent à l'appel des pouvoirs publics pour livrer au plus vite masques et flacons de gel hydroalcoolique.



Ainsi, le groupe Procter & Gamble a adapté ses chaînes de production pour fabriquer ce gel dans son usine amiénoise.



Ce mardi 31 mars, la multinationale spécialisée dans les produits d'hygiène et de beauté, met à disposition des autorités sanitaires locales une première livraison de produits de première nécessité, 1000 litres de gel hydroalcoolique fabriqué sur place ainsi que 10 000 masques.

Livraison de 200 colis aux petites structures En complément, l'entreprise va également offrir aux plus petites structures sanitaires locales, type cabinets d'infirmiers ou EHPAD, l'équivalent de 200 colis, contenant chacun 50 masques, gants, charlottes, blouses, produits désinfectants et un bidon de 5 litres de gel hydroalcoolique produits sur le site.



"Cet engagement sera maintenu le temps nécessaire" précise la direction du groupe dans un communiqué.

Premier employeur privé d'Amiens Le groupe Procter & Gamble s'est installé dans la zone industrielle nord d'Amiens il y a 55 ans. Avec ses 1000 salariés, l'usine est le premier employeur privé à Amiens. Elle y fabrique des produits ménagers et des lessives exportés dans le monde entier.



L'usine amiénoise est la plus grande en Europe pour la multinationale qui représente 26 marques dédiées aux produits d'hygiène et de beauté.

