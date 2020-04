Coronavirus : à Amiens, l'Unicef lance un appel aux dons de fournitures et jeux pour les enfants défavorisés

200 à 300 kits par quartier

Le comité territorial de Picardie de l'Unicef, associé au collectif des parents d'élèves d'Amiens nord, lance un appel aux dons de fournitures et de jeux pour les enfants issus de familles dans le besoin."Pour certaines familles, les difficultés économiques s’ajoutent à la crise sanitaire engendrée par le Covid-19, les besoins sont importants et les moyens limités. Les fournitures scolaires sont essentielles à l’accompagnement des enfants durant cette période​", indique l'association.L'objectif est de récolter un maximum de fournitures : feutres, cahiers, feuilles de canson, stylos, peinture, puzzles, cahiers de coloriage...L'Unicef s'adresse aux enseignes de grande distribution, mais aussi aux particuliers. Ceux-ci pourront venir déposer leurs dons, dans le respect des règles de distanciation sociale, au local situé 375 rue de Cagny, résidence du Prince Noir à Amiens.Une permanence se tiendra chaque mercredi à partir du 15 avril de 15h à 17h.L'objectif est de constituer 200 à 300 kits, composés de fournitures et d'un jeu éducatif, par quartier. Pour le moment l'opération est organisée en lien avec le collectif des parents d’élèves d'Amiens nord, mais d'autres quartiers devraient suivre comme Amiens sud et Etouvie.La distribution sera effectuée par les bénévoles des associations aux familles qui auront exprimé des besoins.