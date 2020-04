Coronavirus : un artiste amiénois offre des coloriages aux enfants confinés

Du street art virtuel

Des lignes rondes et des grands yeux : les personnages de Juan Spray forment un savant mélange entre l’art urbain et les mangas japonais.De son vrai nom Juan Molina, l’artiste indépendant amiénois a décidé d’offrir quelques coloriages aux enfants confinés. Au total, huit dessins en noir et blanc sont à télécharger sur les réseaux sociaux. "J’ai vu des artistes américains qui mettaient en ligne des coloriages et j’ai trouvé ça pas mal, explique l’illustrateur. Je cherchais à mon niveau un moyen d’occuper les enfants donc j’ai repris d'anciennes illustrations et je les ai partagées en noir et blanc".Parmi ses personnages phares : Sprayito. Une créature mi bombe de peinture, mi lutin, qui se décline sur tous les supports et notamment dans les coloriages proposés aux enfants. "Moi je n’ai pas d’enfants mais j’imagine que ce n’est pas facile de les occuper. Apporter du loisirs créatif, c’est ma touche en plus " glisse l’artiste.À travers ces dessins, Juan souhaite aussi faire découvrir l’art urbain aux plus jeunes. "Les livres sur les graffitis s’adressent toujours aux adolescents et aux adultes mais pas aux plus petits, regrette-t-il. Moi j’essaye de leur faire connaître ma passion avec une autre approche".Malgré le confinement, le quadragénaire n’est pas à cours de projets. Habituellement, Juan dessine dans la rue ou dans son atelier situé au centre culturel Léo Lagrange à Amiens.À cause de l’épidémie de Covid-19, impossible de réaliser des œuvres sur les bâtiments alors il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. "Je demande à ceux qui me suivent de prendre des photos de leur quartier quand ils sortent faire des courses et de me les envoyer. Ensuite, je fais du street art digital". Ainsi, ce mur situé dans le quartier Nord d’Amiens a été relooké virtuellement grâce au personnage de Sprayito.La créature sera d’ailleurs au cœur d’un conte pour enfants que Juan devrait publier d’ici le mois de juin.