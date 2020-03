Coronavirus : la Chine va envoyer 50 000 masques à l’hôpital d’Amiens

🇨🇳🇫🇷 Solidarité. Le Maire de la ville de Zhengzhou ( Chine ) vient de me confirmer le don de 50000 masques de protection que je remettrai au CHU d’Amiens à réception. Merci à la population de Zhengzhou. pic.twitter.com/4mwLxNeJlF — Pascal Fradcourt (@pascalfradcourt) March 25, 2020



D'autres dons en attente

C’est un don qui devrait soulager les soignants du CHU d’Amiens. En première ligne depuis le début de l’épidémie de Covid-19, l’établissement avait déjà fait un appel aux dons il y a quelques jours pour obtenir du matériel médical comme des tensiomètres, des stéthoscopes ou des masques. Leur demande a été entendue par-delà les frontières puisque la ville de Zhengzhou en Chine va envoyer 50 000 masques issus de son stock de réserve."Je me suis rendu à plusieurs reprises en Chine pour des conventions de coopérations économiques, notamment dans cette ville de Zhengzhou", explique Pascal Fradcourt, vice-président d’Amiens Métropole en charge du développement économique. "Nous avons de très bonnes relations et je suis toujours en contact avec des amis là-bas. Ils ont suivi l’actualité en France et ont souhaité nous faire un don, les masques devraient partir demain ou après-demain et arriver d’ici une dizaine de jours", assure-t-il.Un courrier avait été envoyé dès le début de l’épidémie par l’UPJV aux différentes universités chinoises partenaires pour solliciter leur aide, notamment celle de Zhengzhou dont une délégation avait été reçue par le président de l’UPJV Mohammed Benlahsen en août 2019."Ce sont eux les premiers à avoir répondu, leur mairie a pris les choses en main", explique-t-il. "D’autres universités ont promis des envois de masques, nous attendons encore leur confirmation dans les prochains jours. Ce premier don ne devrait pas être le dernier."Des discussions sont également en cours avec Zhengzhou pour organiser une visioconférence entre les médecins chinois et leurs confrères amiénois. Au plus fort de la crise à Wuhan, plusieurs de leurs praticiens ont été dépêchés sur place pour soigner les malades et tenter d’endiguer l’épidémie de Coronavirus. Leur retour d’expérience pourrait s’avérer très importante pour le CHU d’Amiens, au plus fort de la crise.