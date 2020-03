Coronavirus - collectes des déchets et déchetteries : ce qui change à Amiens Métropole

Afin de préserver la santé des agents de la ville et de limiter la circulation du virus, quelques changements ont été mis en place dans l'oganisation de la gestion des déchets par Amiens Métropole.Pour les déchets ménagers, rien ne change. Les poubelles vertes et jaunes seront ramassées au rythme habituel. Idem pour la collecte en point d'apport volontaire (pour le verre par exemple), elle reste en place, mais la métropole en appelle au civisme et demande de bien déposer les déchets dans les bacs et non aux alentours.Les déchetteries de Camon et de la route de Saint-Fuscien restent ouvertes, mais celle du nord, située chemin de Vauvoix, est fermée jusqu'à nouvel ordre.La collecte des encombrants sur rendez-vous est elle aussi suspendue pour une période indéterminée.Pour rappel, les déchets sanitaires comme les masques, les mouchoirs et les gants doivent être jetés dans la poubelle verte avec les déchets non-recyclables, après avoir été mis dans un sac fermé.