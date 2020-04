Coronavirus - confinement : à Amiens, un ancien boxeur professionnel propose des cours d’aéroboxe en direct chaque soir

"On ne se rend pas compte du travail qu’il y a"

Une bouffée d’air en période de confinement

C’est une idée qu’il a eue quelques jours après le début du confinement le 17 mars dernier. Comme de nombreux sportifs, Olivier Duprez a choisi de partager la pratique de son sport en ligne, grâce à un Facebook Live qu’il anime chaque soir sur son profil depuis maintenant près d’un mois. "Ça me force à m’entraîner, mais c’est aussi pour ma conscience. Quand j’ai vu que le confinement rendait les gens malheureux, je me suis demandé comment je pouvais apporter ma pierre à l’édifice."C’est ainsi que sont nés des cours d’aéroboxe en direct et accessibles à toutes et tous gratuitement. Des chorégraphies sportives entièrement préparées et animées par l’ancien boxeur professionnel âgé de 49 ans et éducateur sportif diplômé d’Etat en nutrition, en boxe anglaise et en aéroboxe.Parce qu’une heure d’exercices peut en cacher d’autres, chaque cours à distance lui nécessite 4 à 5 heures de travail chaque jour. Du temps passé à choisir ses musiques (obligatoirement libres de droits) et à créer méticuleusement les chorégraphies en s’adaptant au plus grand nombre de personnes. "Je suis perfectionniste", confie-t-il. "On ne se rend pas compte du travail qu’il y a, il faut penser à tout. Les exercices sont différents en fonction du poids et de l’âge par exemple, donc je prépare des alternatives pour que chacun puisse participer."Habitué au coaching, qu’il exerce au quotidien dans sa profession, Olivier Duprez l’est moins quand il s’agit de le faire à distance. Une fois le téléphone placé pour s’assurer d’être bien vu, il faut encourager à distance et entraîner des dizaines voire des centaines d'élèves invisibles. "Je parle beaucoup pendant le live mais je suis obligé, il n’y a personne devant moi. Il faut que je reste avec les gens."Le confinement contraint des dizaines de millions de personnes à rester chez elles à travers le pays, limitant particulièrement les déplacements et l’activité physique pratiquée quotidiennement par chacun. Depuis le 17 mars, les cours de sport à distance se multiplient pour offrir à tous la possibilité de rester en forme malgré tout. Olivier Duprez l’affirme : "Ce qui compte, c’est de se dépenser. "De plus, pour améliorer le bien-être de ses spectateurs, l’éducateur sportif consacre chaque début d'entraînement à donner des conseils pour bien s’alimenter (sur le magnésium, les différentes vitamines…). Une combinaison de sport et de nutrition qui a trouvé son public. Certaines de ses séances en ligne cumulent plus d’un millier de vues. "Cela ne veut pas dire que tous le font la séance de sport", tempère l’ancien boxeur professionnel.En un mois, Olivier Duprez a reçu de nombreux retours positifs. "C’est incroyable quand tu lis des gens qui te disent que ce sont des moments vitaux pour eux. " Des moments de partage qu’il juge essentiels alors que les élans de solidarité se multiplient pour mieux vivre son confinement.