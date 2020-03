Coronavirus : un couvre-feu à Amiens instauré à partir de 22h

Dans les autres villes

En lien avec les mesures de confinement instaurées dans toute la France depuis une semaine, la maire d'Amiens Brigitte Fouré a décidé d'imposer également un couvre-feu. Celui-ci prend effet dès ce mardi 24 mars à 22h.Désormais, les déplacements sont totalement interdits entre 22 heures et 5 heures du matin. "L'objectif c'est de poursuivre dans la lignée de toutes les décisions qui ont été prises au niveau national", a indiqué la maire d'Amiens sur notre antenne.Cette mesure n'est pas inédite puisqu'un couvre-feu a été également instauré dans plusieurs villes de l'Aisne, l'Oise et la Somme. La ville de Compiègne est la première en Picardie à avoir ouvert la voie avec un couvre-feu entre 22 heures et 5 heures du matin. La ville de Creil a suivi avec un couvre-feu plus strict : entre 22 heures et 7 heures du matin et entre 20 heures et 8 heures du matin pour les mineurs non accompagnés.Ainsi, les personnes qui voudraient sortir au-delà des horaires imposés s'exposent à une amende de 135 euros à l'exception des personnes qui travaillent.Durant la journée, pour toute sortie (hors justificatif de travail) chaque personne doit être munie d'une attestation indiquant le motif de chaque déplacement.