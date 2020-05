Coronavirus - Le couvre-feu à Amiens suspendu par la justice, la mairie ne prendra pas un nouvel arrêté

"A une semaine de la fin du confinement, je ne prendrai pas un nouvel arrêté instaurant un couvre-feu à Amiens", nous a annoncé Brigitte Foure, complétant une information du Courrier Picard selon laquelle l'arrêté jusqu'à présent en vigueur a été suspendu par la justice.C'est un habitant d'Amiens qui a saisi le tribunal administratif au motif que ce couvre-feu "porte gravement atteinte à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale" et que la municipalité "n'a pas établit que les circonstances locales justifient une interdiction de circuler plus stricte que les mesures de confinement décidées par le gouvernement". Selon le juge des référés, c'est à l'Etat de prendre ce type de décision et non à un maire. Le 16 avril dernier, un premier arrêté instaurant un couvre-feu de 22h à 5h dans les rues d'Amiens avait déjà été suspendu par le tribunal adminisratif, également saisi par un habitant de la commune. La mairie avait immédiatement repris un nouvel arrêté.