Coronavirus : en échange de lots à gagner, l'Amiens SC met en place une cagnotte au profit des personnes démunies

22 000 euros récoltés par Mathieu Bodmer



Retour prochain sur le terrain ?

À défaut de chausser les crampons, les joueurs de l'Amiens SC en font cadeau. En pleine crise sanitaire, liée à l'épidémie de coronavirus, le club se mobilise pour venir en aide aux plus démunis.Depuis lundi 20 avril, une cagnotte en ligne permet de récolter des dons au profit du Secours populaire, du Samu social mais aussi de la SPA.En échange d'une participation de 15 euros minimum, les donateurs reçoivent un ticket pour participer à un tirage au sort. Parmi les lots à gagner, des maillots d'Alexis Blin, Regis Gurtner, Mathieu Bodmer, Quentin Cornette... Mais aussi des crampons, des gants et des abonnements pour la saison 2020-2021. "Chaque joueur a eu la possiblité de donner ce qu'il voulait, je pense qu'il y aura d'autres lots dans les prochains jours", confie Alexis Blin.Pour les joueurs de l'Amiens SC, privés de terrain depuis plus d'un mois, c'est le moment de se montrer solidaires. "En cette période de confinement, c'est le seul moyen pour nous de pouvoir agir", poursuit le milieu de l'ASC, dont une dizaine de maillots floqués à son nom sont offerts par le club. "C'est important de pouvoir soutenir ceux qui en ont le plus besoin.""Nous voulions soutenir surtout les associations de la région qui ont manifesté des besoins. Avec le confinement, les dons baissent et donc on a voulu compenser", précise Gaspard Truffet, chargé de communication à l'Amiens SC.Le club indique que tous les dons sont les bienvenus même ceux en dessous de 15 euros correspondant au ticket du tirage au sort. En deux jours, la cagnotte atteint déjà les 1500 euros grâce notamment à la participation du club lui-même.C'est l'initiative d'un autre joueur de l'Amiens SC qui a inspiré le club. Dans le même esprit, il y a quelques jours, Mathieu Bodmer a lancé sa cagnotte à Evreux, sa ville d'origine. Les dons récoltés permettront de soutenir le personnel soignant et les personnes en situation de précarité.En échange, le joueur offre la possibilité aux donateurs de gagner de nombreux lots comme les maillots de Lionel Messi ou Neymar... Rien que ça ! La cagnotte a déjà atteint ce mardi 21 avril les 22 000 euros.Pour le moment, les joueurs ne savent pas encore s'ils vont pouvoir reprendre le championnat de Ligue 1. "On s'entraîne toujours à distance et on patiente", confirme Alexis Blin.La Ligue de football professionnel (LFP) avance une hypothèse de reprise de la saison le 17 juin avec des matchs qui pourraient se jouer à huis clos, jusqu'au 25 juillet, date prévue pour une éventuelle fin des championnats. "La LFP est maintenant en attente des modalités de déconfinement que le gouvernement annoncera à la fin du mois d’avril", indique-t-elle dans un communiqué.La LFP a également demandé à la commission médicale de la Fédération française de football et au représentant des médecins au Conseil d’administration de la LFP d’élaborer un protocole sanitaire et médical afin d'envisager une reprise des entraînements.