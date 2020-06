Coronavirus : un élève testé positif à l'école Jules Lefebvre à Amiens, huit enfants et deux adultes en quatorzaine

C'est une information de France Bleu Picardie, confirmée par la ville d'Amiens et le rectorat ce lundi 8 juin : un élève de CE2 a été testé positif au covid-19 et se retrouve par conséquent placé en quatorzaine. L'Agence régionale de santé (ARS) a pris contact ce week-end avec l'établissement scolaire pour l'informer du diagnostic et déclencher le protocole sanitaire établi.

Par mesure de précaution, les sept camarades de classe de l'élève testé positif ainsi que deux adultes ont été également placés en quatorzaine. L'établissement scolaire, nettoyé et désinfecté, n'a pas fermé ses portes et poursuit son accueil habituel, dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires mises en place.

Enquête de l'ARS

L'enfant testé positif ne présentait pas de symptôme et a été identifié grâce au "contact tracing". Cette procédure mise en place par les ARS prend la forme d'une enquête épidémiologique qui permet de retrouver toutes les personnes entrées en contact avec un individu testé positif.

Ce premier cas de Covid-19 dans une école amiénoise survient deux semaines après la fermeture exceptionnelle de la crèche Pom'Cannelle, le 28 mai dernier. Un agent de la crèche avait été testé positif et la mairie avait décidé de fermer l'établissement, rouvert depuis.