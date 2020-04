Coronavirus - “Finie la pédagogie, place à la fermeté” : les gendarmes renforcent les contrôles routiers dans la Somme

Contrôles fixes et patrouilles mobiles

Des amendes cumulables

Finie la pédagogie, place à la fermeté. Nous serons intraitables avec les personnes qui ne respectent pas les règles de confinement. Fermeté mais discernement : bien sûr, les déplacements de soignants ou les transports de marchandises de première nécessité ne sont pas concernés.

Déjà 7700 infractions sanctionnées

Motos, voiture rapide d'interception, hélicoptère... La gendarmerie va sortir les gros moyens sur les routes et autoroutes de la Somme à partir de ce vendredi 3 avril. Objectif : faire respecter les consignes de confinement liées à l'épidémie de Covid-19, à l'occasion du début des vacances scolaires de la zone C.250 gendarmes vont quadriller le département, sur les autoroutes - aux péages d'Amiens et d'Abbeville - comme sur le réseau secondaire, avec des points de contrôle fixes et des patrouilles mobiles, pour interpeller tous les contrevenants, même sur les petites routes."Nous allons mettre en place au moins 20 points de contrôle par jour dès ce vendredi 3 avril, avec une présence systématique au niveau des barrières de péages mais aussi sur les axes secondaires", explique l’aspirant Bastien Ribard, officier communication de la Gendarmerie de Picardie.Les alentours de la baie de Somme seront particulièrement ciblés par les gendarmes : "En ce week-end de début de vacances dans la zone C, on craint que des personnes en provenance de région parisienne veuillent rejoindre leur résidence de vacances et prennent la direction de la baie de Somme."Lors des contrôles, les gendarmes n'exigeront pas forcément des contrevenants qu'ils fassent demi-tour mais le quadrillage sera tel, que ces derniers courent le risque de cumuler les infractions et de multiplier les amendes - 135 euros la première fois, puis 200 euros la deuxième et jusqu'à 3750 euros en cas de récidive. Pour Bastien Ribard, l'heure n'est plus à la prévention.Depuis le début du confinement, près de 7700 procès-verbaux ont été dressés sur les départements de l'Oise et de la Somme en un peu plus de 170 000 contrôle sur l'ensemble de la Picardie.