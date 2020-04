Coronavirus - Grâce à la Maison Jules Verne à Amiens, faites entrer le Nautilus ou L'île mystérieuse dans votre salon !

Le labyrinthe de L'île mystérieuse, les 5 différences du Nautilus ou encore le parcours de 5 semaines en ballon... Au total, ce sont 8 énignes à résoudre en famille que vous propose la Maison Jules Verne. "Jeu en famille" est une animation familiale grâce laquelle enfants et parents découvrent des œuvres souvent méconnues de Jules Verne. Elle a été mise en place en 2010. D'ordinaire epuis 2010, cette activité est proposée uniquement les deux jeudis des petites vacances scolaires.Mais "à contexte particulier, mesure exceptionnelle….Tu ne peux pas te déplacer à la Maison de Jules Verne alors la Maison de Jules Verne vient à toi !" : pour avril, l'activité ne pourra pas avoir lieu à la Maison Jules Verne à cause du confinement. Ils sont donc téléchargeables . A l’aide d’un livret jeux et d’un livret d’accompagnement, petits et grands sont invités à découvrir ou redécouvrir les héros les plus célèbres des romans de Jules Verne.De quoi occuper enfants et parents pendant une ou deux heures dans la journée. Et avec les activités pédagogiques du zoo d'Amiens et les coloriages de l’illustrateur amiénois Juan Molina , vous n'avez plus aucune raison de vous ennuyer !