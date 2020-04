Coronavirus - Ma vie de confinée : l'Amiénoise Constance Devernay, danseuse au Scottish Ballet

Etudes et yoga

Depuis deux semaines, le quotidien de Constance Devernay a beaucoup changé : "nous ne répétons plus et n'avons plus accès aux studios de danse".Constance a débuté la danse à Amiens. Après un passage par une école cannoise, elle a terminé sa formation à l'English National Ballet school de Londres et décroché en 2008 son premier contrat à 17 ans avec le Scottish Ballet, situé à Glasgow.Confinée à domicile comme tous les Britanniques, celle qui est désormais "principal dancer", équivalent au titre de danseuse étoile à l'Opéra de Paris, ne peut se laisser aller sur son canapé : "Je cours dehors 5 km trois fois par semaine et je fais une séance d'exercices musculaires et d’aérobic pour mes jambes et le haut du corps deux fois par semaine. J'habite au quatrième étage, donc je monte et descends mes escaliers le plus vite possible. Mes voisins sont au courant."Constance s'est surtout montrée inventive pour transformer son appartement en studio : "Je fais une barre au sol, un cours de danse improvisé dans mon salon en live avec la compagnie via l'application Zoom. C'est assez drôle, nous sommes presque quarante danseurs à utiliser n'importe quelle surface entre chaise, cuisine, cheminée, canapé pour pouvoir faire notre barre !"Le Scottish Ballet n'a pas non plus oublié ses danseurs, leur donnant accès en ligne à une nutritionniste, un psychologue et un coach sportif.Constance est également professeur de yoga. Une spécialité qu'elle a choisi de mettre à profit pour les autres danseurs de la compagnie : "Je filme des cours que je leur envoie pour les aider à entretenir leurs corps. Ce sont des cours spécialisés pour eux, avec différents objectifs".Elle aussi trouvé un manière originale d'occuper son temps : "Je suis en train d'étudier en ligne avec l'open University, une licence scientifique sportive pour le coaching et le fitness. Je suis même en avance pour rendre mes dissertations. Ça n'arrive pas souvent d'habitude".Malgré les apparences, le confinement n'est pas vécu comme des vacances par la danseuse, qui a vu ses projets professionnels contrariés. La compagnie préparait une tournée du Lac des Cygnes : "Mon ballet préféré mais malheureusement trois quarts des spectacles ont été annulés. Pour l'instant nous ne savons toujours pas, s'il va être reporté à une date antérieure ou annulé. J'imagine que ça va dépendre des théâtres et autres compagnies. Mais notre directeur Christopher Hampson, reste positif et actif pour trouver une solution au plus vite possible et nous faire répéter. Notre tournée aux États-Unis des Sorcières de Salem a été reportée au printemps 2021".Finalement, un soutien inattendu dans cette période compliquée est arrivé d'un petit chaton : "Ça faisait longtemps que nous souhaitions en adopter un avec mon partenaire, mais avec les tournées nous ne sommes jamais à la maison pour plus de quatre semaines. Nous avons pu enfin en adopter un. Il s'appelle Apollo et a onze semaines. Un petit bonheur !"