Coronavirus : les matches d'Amiens, du LOSC et du RC Lens, prévus ce week-end, sont maintenus “à l'heure actuelle”

Le meeting d'athlétisme de Liévin annulé ? A Liévin, où se déroulent les Championnats de France d'athlétisme en salle, l'interrogation est de mise. Les épreuves ont débuté samedi en début d'après-midi devant un public relativement clairsemé, environ 2500 personnes, et dans une salle qui correspond parfaitement à la définition d'un "espace confiné". En revanche, dimanche sont attendus 3 à 4000 spectateurs ce qui pose la question du maintien des championnats. Une décision devrait être prise en fin de journée ce samedi, selon la Fédération française d'athlétisme.



"Nous sommes en contact permanent avec les autorités", a fait savoir la LFP, indiquant que les rencontres du week-end, à commencer par celle du Paris SG contre Dijon prévue samedi à 17h30 au Parc des Princes, étaient "maintenues à l'heure actuelle".Dimanche, le match phare du week-end de football se déroule normalement en soirée à Lyon, où plus de 60 000 personnes sont attendues pour le derby face à Saint-Etienne.Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé samedi que les matches de Ligue 1 du week-end n'étaient pas concernés par les mesures prises par le gouvernement, qui a ordonné l'annulation de tous les "rassemblements de plus de 5 000 personnes" en milieu fermé et de certains événements en extérieur, comme le semi-marathon de Paris prévu dimanche.Si le VAFC a déjà joué vendredi contre l'AC Ajaccio et Chambly s'est déplacé à Lorient ce samedi, trois autres clubs professionnels des Hauts-de-France sont en lice ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2 : l'Amiens SC affronte Metz ce samedi soir au Stade de la Licorne, le LOSC se déplace dimanche au Stade de la Beaujoire à Nantes et le RC Lens jouera lundi contre le Paris FC au Stade Charlety.