Coronavirus : un médecin d'Amiens crée un site internet de fiches pratiques à l'usage des professionnels de santé

Un site internet qui centralise chaque jour les recommandations sanitaires liées au coronavirus : c'est l'idée qu'a mise en place Benjamin Terrasi, clinicien en anesthésie et réanimation au CHU d'Amiens. Une idée qu'il concrétise le 20 mars et qui, depuis, suscite l'approbation d'une grande partie du corps médical. Personnel hospitalier, médecins généralistes, infirmières : sur les trois derniers jours, le site internet a dénombré plus de 140 000 visiteurs."La crise a été tellement rapide, que personne n'a eu le temps de se préparer, explique le médecin amiénois, et notamment d'établir des protocoles à appliquer face aux patients." Alors chaque jour, les sociétés savantes des différentes spécialités médicales émettent des recommandations à l'usage de leurs confrères. C'est précisément ces informations que l'anesthésiste épluche quotidiennement. "Je prends les documents officiels et je les synthétise, décrit-il, toujours en précisant la source à la fin de la fiche."Une aide simple et bienvenue pour des soignants qui peuvent ainsi bénéficier d'une information fiable et exhaustive. Jérôme Cros, médecin au CHU de Guéret (Nouvelle-Aquitaine) utilise régulièrement Covid-19 Fiches pratiques , le site internet créé par Benjamin. "Ce site présente l'avantage de centraliser toutes les informations et les protocoles sur une page unique, mise à jour quotidiennement, témoigne-t-il. On n'est plus obligé d'aller picorer un peu partout et c'est un gain de temps considérable."Notamment pour les professionnels qui n'évoluent pas au sein de l'hôpital, comme les médecins généralistes, souvent contraints de trouver des solutions par eux-mêmes. Mais aussi pour les structures plus petites, que les conseils prodigués sur le site rassurent. "On s'approprie cet outil et on s'en inspire pour établir nos propres procédures locales", poursuit Jérôme Cros.Et l'information ne cesse de s'enrichir grâce à la participation de contributeurs, comme Henri Guillet, médecin interniste à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. "Je cherchais à développer des protocoles systématiques, se souvient-il, et quand j'ai pris connaissance de l'initiative de Benjamin, j'ai pris contact avec lui pour qu'on travaille ensemble à développer une section pour les urgentistes."L'avantage du médecin picard, s'accordent à dire Jérôme Cros et Henri Guillet, c'est son expérience du terrain. "Son site est clair et bien structuré, abonde le premier, et tout le monde a son smartphone dans la poche et donc rapidement accès à l'information." Pour le deuxième, "l'information est très ciblée et axée sur la pratique", quand les autorités "sont parfois un peu trop éloignées du terrain".Alors que la France traverse une crise sanitaire sans précédent, cet outil arrive à point nommé et permet d'assurer une communication parfois vitale, là où l'Etat peine à tenir la cadence. "Une application officielle demande beaucoup de temps et de personnes, explique Benjamin Terrasi. Nous avons pu concevoir en 72h un site à la présentation sobre mais qui répond à l'urgence de la situation."Le site, Benjamin l'a développé coiffé de sa deuxième casquette. Celle d'animateur de formations en communication d'équipe, particulièrement dans le secteur de la santé. C'est grâce à cette structure et à ses collaborateurs que cette page "faite par des soignants pour des soignants" a pu voir le jour. "Tout est totalement gratuit et on ne gagne rien, tient-il à préciser, si ce n'est un peu de visibilité pour notre entreprise."Aujourd'hui, plusieurs Agences régionales de santé (ARS) relaient d'ailleurs ses fiches pratiques sur leurs propres sites. Et pour cause, de Strasbourg à Toulouse, des soignants de la France entière utilisent la plateforme du médecin amiénois, dont le nom circule désormais au sein de la plupart des réseaux des professionnels de santé. Jusqu'à l'international, dans les pays francophones tels que le Luxembourg, la Suisse, le Canada ou encore les pays du Maghreb.Une reconnaissance qui alimente la motivation de Benjamin Terrasi à poursuivre son travail. "Rapidement, j'ai reçu pleins de remerciements, explique-t-il, alors je me suis dit qu'il était important de continuer. Et puis en tant que médecin, on veut forcément contribuer à ce que tout se passe le mieux possible." Une conviction partagée, semble-t-il, par l'ensemble de la profession dont l'engagement permet chaque jour de limiter au maximum la catastrophe.