Coronavirus : les mesures mises en place au CHU d'Amiens

Le Centre hospitalier d'Amiens est prêt à faire face en cas d'arrivée de patient contaminé par le coronavirus."On fait un premier interrogatoire du patient s'il y a un voyage à risque, comme la Chine, l'Italie ou d'autres pays à risque, dans ces cas là on met un masque chirurgicale pour le patient". Raconte Kelly, infirmière au CHU d'Amiens.Les urgences ont aménagé un espace d'accueil pour les cas suspect. une chambre avec un sas, un appareil va filtrer l'air dans cette pièce où le patient sera isolé.Dans les hôpitaux activés par le ministère de la Santé, dans la région, "Le CHU d'Amiens est classé de niveau 2, avec Beauvais et Laon, depuis ce mardi matin, après Lille et Tourcoing, ensuite il y a une troisième ligne avec Saint-Quentin, Soissons, Compiègne, Creil". Explique le responsable du service infectiologie du CHU d'Amiens Jean-Luc Schmit.Pour l'instant, il y a au moins un hôpital par département capable d'accueillir et de traiter d'éventuels patients contaminés par le virus.