Coronavirus : le musicien amiénois Toma Sidibé sort une chanson pour les enfants confinés

"C’est la chanson des enfants confinés, de loin on s’envoie des baisers". C’est le type de mélodie que l’on peut fredonner toute la journée. Chantées sur un air gai et entraînant, les paroles des "Enfants Confinés" se retiennent très rapidement."Le deuxième jour du confinement, j’avais en tête la mélodie d’une chanson écrite il y a quelques temps avec des nounous, raconte l’artiste Toma Sidibé. Spontanément, les paroles sont venues et je l’ai enregistrée le lendemain en version acoustique".Dans les jours qui suivent, la chanson est retravaillée en version instrumentale avec l’aide du musicien amiénois Jî Drû avant d’être publiée sur Youtube. "J’ai eu beaucoup de demandes d’instituteurs, qui voulaient les paroles de la chanson donc j’ai posté une vidéo pour que tout le monde puisse chanter avec moi". L’artiste, qui a grandi à Amiens, devrait aussi sortir un clip dans les prochains jours.Connu pour ses influences africaines, Toma Sidibé a l’habitude de créer des spectacles et des chansons destinées au jeune public. Encore récemment, il chantait dans les hôpitaux pour redonner le sourire aux enfants malades. "Malgré le confinement, j’ai eu envie de continuer à faire plaisir aux enfants en musique tout en parlant de ce nouveau quotidien qui n’est pas évident. Cette chanson positive montre qu’on peut aussi en tirer des choses originales et rigolotes comme la mode des "checks du pied".L’artiste de 46 ans devait sortir un nouvel album jeune public à la fin du mois de mai. Finalement, l’évènement a été repoussé de plusieurs semaines. En attendant, Toma Sidibé continue de faire chanter les enfants grâce à des concerts diffusés en direct sur sa page facebook