Coronavirus - “On continue d’interdire les visites” : certains Ehpad restent fermés aux familles dans la Somme

Le confinement en EHPAD est difficile à vivre pour nos aînés et leurs proches. C’est pourquoi, à la demande d’un résident, sous la responsabilité du directeur d’établissement et dans le cadre d’un protocole strict, les visites pourront reprendre dès demain. pic.twitter.com/LtNbCHdHJX — Olivier Véran (@olivierveran) April 19, 2020

Autre Ehpad, autre stratégie

Entre chaque visite, nous prendrons vingt minutes pour tout désinfecter et laisser les gouttelettes retomber

#Coronavirus #COVID19 | « Notre objectif, c’est de trouver un équilibre entre sécurité et maintien vital du lien social » 💬 @olivierveran pic.twitter.com/qGnM1x6WsJ — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) April 19, 2020

Des familles dans l'attente

"On continue d’interdire les visites par mesure de précautions". Cette décision, Eric Jullian l’assume pleinement. Directeur de trois maisons de retraite à Airaines, Poix-de-Picardie et Oisemont, il a décidé de maintenir des mesures de confinement drastiques pour éviter que le virus ne contamine ses 260 résidents.Suspendues dans toute la France depuis le 12 mars, les visites dans les maisons de retraite sont pourtant à nouveau autorisées. Lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche 19 avril, le ministre de la Santé a déclaré que les familles pourraient à nouveau rencontrer leurs aînés "sous la responsabilité des directions d’établissements", "à la demande du résident" et "pas plus de deux personnes de la famille".Suite à cette annonce, Eric Jullian a consulté sa directrice adjointe en charge de la santé ainsi que le médecin coordinateur de ses établissements. "On a décidé à l’unanimité de ne pas rouvrir les visites. Les enfants nous ont confié leurs parents, nous sommes là pour les protéger".Le directeur estime que les conditions d’hygiène et de protection ne seraient pas suffisantes : "On ne peut pas accepter les visites car nous n’avons pas assez de masques, de gants et de surblouses, ni de pièce dédiée accessible de l’extérieur. La question de ces réouvertures, on la comprend sur le plan social mais sur le plan matériel, on n’a pas ce qu’il faut". Quelques visites sont tout de même autorisées au cas par cas par le médecin, par exemple pour les fins de vie. "Pour moi, la décision du gouvernement est précipitée", dénonce Eric JullianDe son côté, Guillaume Delalieu voit d’un bon œil la décision du gouvernement. Directeur la maison de retraite La Neuville à Amiens, il a élaboré un protocole de visites tôt ce lundi matin afin de permettre à ses 114 résidents de retrouver leurs familles. "C’est une bonne chose, ce confinement commençait à provoquer des pertes de repères et parfois de l’agressivité chez nos résidents" constate-t-il.Les visites auront lieu dans la salle polyvalente attenante à la maison de retraite, qui dispose d’une entrée indépendante. "Comme ça, les familles n’auront pas besoin de rentrer dans l’Ehpad" explique le directeur. Les proches et le résident seront masqués et séparés par une vitre en plexiglass. "Entre chaque visite, nous prendrons vingt minutes pour tout désinfecter et laisser les gouttelettes retomber" ajoute Guillaume Delalieu. Un membre du personnel sera également présent pour s’assurer que les mesures barrières sont bien respectées.Avec l’arrivée du printemps, le directeur réfléchit aussi à organiser des visites dans le parc de la maison de retraite. Mais le protocole, élaboré à la hâte moins de 24 heures après l’annonce du gouvernent , doit encore être validé par l’équipe disciplinaire. "C’est vrai que c’est un peu soudain, on aurait aimé avoir quelques jours de délai car les familles appellent déjà depuis dimanche soir pour savoir comment on va s’organiser".Dans cette maison de retraite, trois résidents ont été contaminés par le Covid-19. "Aucun n’est décédé et la situation est sous contrôle" assure le directeur.Quant à Éric Jullian, il assure qu’aucun résident de ses trois maisons de retraite n’a été contaminé. "Jusque-là, nous avons réussi à éviter le virus. On ne prendra pas le moindre risque" répète-t-il. Les visites devraient continuer à être interdites les 15 prochains jours. Passé ce délai, un conseil de vie social composé de familles, de membres du personnel soignant et d’élus décidera si l’interdiction sera prolongée ou si les proches seront de nouveau autorisés à voir leurs aînés.