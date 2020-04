Coronavirus : ouvrir ou fermer les cimetières, dans l'Aisne, l'Oise et la Somme ce sont les communes qui décident

Fermé, pas cadenassé

À Beauvais, une possible ouverture à l'étude

Accessible sur rendez-vous à Compiègne

Restrictions d'accès à Saint-Quentin

Fermés au public depuis le 17 mars en raison de l'épidémie du Covid-19, les six cimetières amiénois sont désormais rouverts tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à 12h.Il suffit d'être muni d'une dérogation de sortie avec la case "déplacement pour motif familial impérieux" cochée et de respecter la distance d'un mètre.Reconnaissant que ce sujet était "sensible dans cette période où les Amiénois n'avaient pas l'autorisation de se recueillir sur la tombe de leur défunt" et qu'ils "avaient de plus en plus de mal à vivre cette situation", Brigitte Fouré a répondu favorablement à la demande récurrente sur les réseaux sociaux. La décision de réouverture s'est faite en accord avec la Préfecture.Dans l'est du département, à Péronne, le cimetière est fermé depuis l'arrêté préfectoral du 17 mars et "il le restera jusqu'à nouvel ordre", précise Thérèse Dheygers, le maire de la commune."On s'est tenu à ça. Je n'ai eu qu'une seule remarque depuis plus d'un mois, d'une personne qui souhaitait aller arroser des plantes. Ceci dit, s'il s'avérait qu'on ait plusieurs demandes, on reconsidèrera la chose pour pouvoir ouvrir à certaines plages horaires et sous certaines conditions bien sûr. Il faudra respecter une personne à la fois et il faudra qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de s'assurer que tout est bien respecté".Dans l'Oise, les cimetières beauvaisiens sont toujours fermés au public, excepté pour les cérémonies funéraires. La ville étudie actuellement la possibilité d'une réouverture à compter du début du mois de mai. Celle-ci se fera selon certaines modalités, à savoir des amplitudes d'horaires réduites ou un nombre de jours limité.La mairie précise que ce n'est pas un motif de déplacement "valable" et qu'en conséquence, "cette possibilité d'accès ne concernera qu'un tout petit nombre de personnes".Ainsi, seules pourront s'y rendre les personnes qui habitent dans un rayon d'un kilomètre du cimetière en question, au motif de la sortie "limitée à une heure". Toutes autres visites ne seront pas possibles.Après plus d'un mois de fermeture, Philippe Marini a annoncé dans un communiqué la réouverture des cimetières à partir de ce vendredi 24 avril 2020. Pour autant, les personnes qui souhaitent venir se recueillir ou nettoyer les tombes, ne pourront le faire que sur une période donnée et en prenant rendez-vous par téléphone.L'accès sera limité à deux membres par famille et chaque visiteur "viendra avec son matériel, précise la Mairie. On ne mettra pas d'arrosoir à disposition pour éviter la propagation du virus. Il y aura aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée du cimetière".Le lavage des mains sera obligatoire et les déplacements limités à une heure, chaque personne devant être munie d'une attestation dûment remplie. Un gardien veillera au respect des consignes à l'entrée des cimetières.À Saint-Quentin, dans l'Aisne, les cimetières seront réouverts dès jeudi 23 avril sous certaines conditions. La mairie a pris en compte les difficultés rencontrées par les familles qui ont perdu un proche pendant le confinement."On enterre déjà les personnes d’une manière confidentielle, donc c’est très dur. Surtout le principe de recueillement. Pas seulement pour les personnes mortes du Covid, il y a aussi toutes celles qui avaient l'habitude d'aller se recueillir sur la tombe d'un de leur proche. Pour elles, c'était un lien qui avait disparu. Mais pour nous, c'est une réouverture avec accès restrictif. Ce n'est pas une réouverture en masse" précise la Mairie.Les trois cimetières seront réouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 8h30 à 12h.L'accès piéton et véhicule (pour personne à mobilité réduite) devra se faire uniquement par les entrées principales.Pour rappel, les inhumations continuent de se dérouler dans la limite de 20 personnes maximum sur tout le territoire.