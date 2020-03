Coronavirus : réunion de crise à l'usine Valéo d'Amiens après un cas identifié

L'information a été donnée vers 22h mercredi 4 mars aux personnes alors présentes dans l'usine Valéo d'Amiens Nord.Un salarié a été contaminé par le coronavirus COVID-19. Proche de la retraite, il travaillerait dans l'équipe de jour et serait hospitalisé au CHU d'Amiens.L'usine emploie près de 960 personnes dont plus de la moitié travaillent à la production d'embrayages manuels pour les voitures de tourisme."Ils ont dit qu'ils venaient de contacter la préfecture et l'ARS mais ils ne nous ont pas donné plus de précisions, ni de recommandations" confirme Franck Merelle, secrétaire du syndicat CGT Valéo d'Amiens.Un comité social d'entreprise extraordinaire a été organisé par la direction ce jeudi 5 mars matin.Depuis l'annonce, plusieurs salariés se sont renseignés auprès du syndicat pour connaître les dispositions en matière de droit de retrait. "Les gens se demandent s'ils ont été contaminés. Moi, à titre personnel, je vais faire valoir mon droit de retrait. Le virus par lui-même ne me fait pas peur mais j'ai peur de l'attraper et de le refiler à mon père qui est malade ou à ma femme qui est enceinte" déclare Franck Merelle.Selon le syndicaliste, beaucoup de personnes pourraient utiliser ce droit dès aujourd'hui, ce qui risque de fragiliser l'entreprise, qui serait "en difficulté financière depuis 2 ans".