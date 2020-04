Coronavirus : des sophrologues de la Somme offrent des séances en téléconsultation pour soulager les soignants

Séances gratuites pour les soignants

Qu’est-ce que la sophrologie ? Il s’agit d’une méthode de développement personnel qui combine des exercices de respiration, de décontraction musculaire et de visualisation. L’objectif est d’éliminer le stress et de retrouver un état de bien-être. Inspirée de plusieurs disciplines orientales, la sophrologie a pour but de transformer les angoisses en pensées positives. Selon un sondage mené par la chambre syndicale de la sophrologie en 2018, 11 millions de Français auraient déjà pratiqué cette activité.



"Il y a quelques jours, j’ai reçu l’appel d’une infirmière. La pression commençait à devenir trop difficile à supporter et elle voulait des outils pour se sentir mieux". Depuis une semaine, Antoine Coin propose des séances de sophrologie gratuites pour soulager les personnes angoissées par la crise sanitaire.Avec ses confrères membres d’un collectif de sophrologues de la Somme, il propose des téléconsultations de 45 minutes pour aider les personnes stressées à surmonter leurs angoisses. "On commence la séance par une phase d’échanges pour connaître le patient puis on réalise des exercices de relaxation, de visualisation ou de mouvement. On travaille beaucoup sur la respiration pour éliminer le stress".Les séances peuvent se faire via Skype, Zoom, Google Duo ou Whatsapp pour les appels vidéos ou simplement par téléphone.Jusqu'au 1er mai, la première séance est offerte pour les personnes confinées sans problème particulier, les suivantes coûtent entre 40 et 45 euros. En revanche, les téléconsultations sont offertes sans limitation aux soignants, travailleurs exposés ou aux personnes malades angoissées par la situation. Les séances peuvent convenir aux enfants comme aux adultes.Au total, une douzaine de sophrologues de la Somme proposent ce type de séances : "On s’est dit qu’il fallait mettre quelque chose en place pour aider ces gens. On sent que de plus en plus de personnes impactées par le virus souffrent de stress, d’angoisse ou de paranoïa", ajoute Antoine Coin.Pour en bénéficier, les personnes intéressées peuvent se rendre sur le site sophro-en-somme.org. Il suffit ensuite de consulter les créneaux disponibles puis de prendre rendez-vous par téléphone. Les téléconsultations se font tous les jours même le dimanche de 9h15 à 19 heures.