Coronavirus : l'usine Valéo d'Amiens reste ouverte après l'annonce d'un cas avéré parmi les salariés

L'information a été donnée vers 22h mercredi 4 mars aux personnes alors présentes dans l'usine Valéo d'Amiens Nord.Un salarié a été dépisté positif au coronavirus COVID-19, dans le cadre d'une hospitalisation. Proche de la retraite, l'homme était en arrêt maladie depuis le 25 février dernier. Il travaille, selon nos informations, dans l'équipe de jour (8h-18h) en tant que cadre au service hygiène-environnement-sécurité et est élu au CSE. Il est hospitalisé au CHU d'Amiens.Suite à cette information, un comité social d'entreprise extraordinaire a été organisé par la direction ce jeudi 5 mars matin.Une quarantaine de salariés pourraient avoir été en contact prolongé (environ 1 heure et plus) avec le patient.La direction cherche à les identifier pour un suivi médical avec notamment une prise de température 2 fois par jour au minimum, à chaque prise de poste, en l'absence d'autres symptômes.En accord avec la Préfecture et l'Agence régionale de Santé, la direction a décidé de poursuivre l'activité dès ce 5 mars sans avoir entrepris "un nettoyage spécifique du site puisque la personne est absente depuis plus de 8 jours" précise-t-elle dans un communiqué. Des mesures supplémentaires ont par ailleurs été mises en oeuvre comme l'ouverture des portes pour éviter les contacts, l'installation de solution hydroalcoolique au restaurant ou encore le report des formations pour la semaine prochaine.L'usine emploie près de 960 personnes dont plus de la moitié travaillent à la production d'embrayages manuels pour les voitures de tourisme.Depuis l'annonce, les syndicats croulent sous les appels des salariés inquiets qui demandent des renseignements pour connaître les dispositions en matière de droit de retrait. "Les gens se demandent s'ils ont été contaminés. Moi, à titre personnel, je vais faire valoir mon droit de retrait. Le virus par lui-même ne me fait pas peur mais j'ai peur de l'attraper et de le refiler à mon père qui est malade ou à ma femme qui est enceinte" déclare Franck Merelle, secrétaire CGT Valéo Amiens.Selon le syndicaliste, un salarié aurait reçu un message de sa hiérarchie pour ne pas faire valoir ce droit. "Il ne faut pas mettre la pression aux salariés. Ils doivent choisir en fonction de leur quotidien". Pour lui, beaucoup de personnes pourraient utiliser ce droit dès aujourd'hui, ce qui risque de fragiliser l'entreprise, qui serait "en difficulté financière depuis 2 ans".