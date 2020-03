Coronavirus : le zénith d'Amiens reporte déjà trois spectacles

"Le stade de l'action"

Trois spectacles reportés

Si vous comptiez assister à un spectacle au zénith d'Amiens dans les prochains jours, c'est raté ! Alors que l'épidémie de coronavirus Covid-19 se propage à travers le territoire, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé dimanche 8 mars l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Une mesure qui vient chambouler la programmation des spectacles.Le zénith d'Amiens a déjà pris la mesure de l'événement. "Nous avions bien évidemment pris des mesures et ce depuis le début de l'épidémie", avance Céline Garnier, directrice du Zénith Amiens Métropole. Elle ajoute : "concernant l’interdiction de rassemblement supérieur à 1000 personnes, nous n’avons pas eu de « stade de réflexion », il n’y en a pas à avoir, il faut être directement dans le « stade de l’action »".Résultat, trois dates sont dores et déjà reportées. Initalement prévu le 11 mars, l'Irish Celtic - Le chemin des légendes, qui devait célébrer la Saint-Patrick, se déroulera finalement le 15 décembre 2020. Une nouvelle qui a été annoncée sur la page Facebook du spectacle.De son côté, le Zénith d'Amiens Métropole a annoncé sur sa page Facebook, le report de deux spectacles. "Mes dernières dates", de Jean-Marie Bigard, prévu le 25 mars à Amiens, est repoussé au 27 mai.Plus étonnant, le concert de -M-, qui devait se dérouler le 25 mai a été reporté au 25 septembre.D'autres annulations devraient être annoncées dans les jours qui viennent. Les billets restent valables pour les nouvelles dates. Il est également possible de se faire rembourser directement auprès des points de vente de spectacle.