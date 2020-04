Coronavirus - Le zoo d'Amiens propose des activités pédagogiques “spéciales confinement” aux enfants

Reconnaître les matières ou les empreintes d'animaux. Savoir différencier ce qui végétal de ce qui est minéral. Etre parfaitement au point sur les herbivores ou les fructivores. Ce que propose aux enfants le zoo d'Amiens sur son site internet . Des activités pédogogiques en lien avec le programme scolaire à faire chez soi avec les parents.Quatre contenus ont déjà été publiés : deux pour les enfants scolarisés en maternelle et deux pour les CP, CE1 et CE2.Pour les petits, le zoo propose la fabrication d'un mur du toucher pour que "l’enfant développe ses aptitudes sensorielles et soit capable de les décrire grâce au langage". L'autre activité pédagogique pour cette tranche d'âge travaille sur la reconnaissnce des anilaux.Les plus grands ne sont pas oubliés. Au programme, qui mange quoi et qui vit où. Chacune de ces activités sont conçues par le service pédagogique du zoo dont fait partie un professeur de Sciences et Vie de la Terre. Elles sont à télécharcher depuis la médiathèque du site du zoo d'Amiens.