Un corps découvert à l'orée d'un bois à Bussy-les-Daours, près d'Amiens

C'est un automobiliste qui a découvert le corps à l'orée d'un bois sur la route entre Bussy-les-Daours et Allonville, deux villages situés à une dizaine de kilomètres d'Amiens. Il était environ 9h samedi 22 septembre lorsque l'homme aperçoit depuis son véhicule une masse sur le bord de la route, à l'orée d'un petit bois, non loin du siège de la Fédération des chasseurs de la Somme.



Il s'arrête alors et découvre le corps sans vie d'un homme.



Les gendarmes de Corbie et d'Amiens se rendent immédiatement sur place. Selon les premières constatations, la victime a été rouée de coups. Mais les causes exactes de la mort nous sont pour le moment encore inconnues.



Les techniciens de la police scientifique se sont rendus sur place dès le lendemain. Ils ont procédé à des prélèvements, compliqués par la pluie. Plusieurs personnes ont d'ores et déjà été entendues dont l'agent de la Fédération des chasseurs de la Somme en charge du secteur.



Selon nos informations, la victime n'habitait pas le village de Bussy-les-Daours. Elle était âgée de 22 ans et serait originaire des environs de Moreuil dans la Somme.



L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie d'Amiens.