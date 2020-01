Le sexe et l'âge de la personne dont le corps a été signalé flottant dans un rieu à Amiens ne sont pour l'instant pas déterminés. Les pompiers sont sur place depuis 10h30 ce jeudi 30 janvier rue de Condé. L'intervention pour sortir de l'eau le corps sans vie est compliquée, ce dernier est très abimé, selon nos confrères du Courrier Picard, il ne reste plus que le tronc et la tête, manquent les bras et les jambes. Les services de secours, les plongeurs du Sdis 80 attendent que le service des eaux baisse le débit à ce niveau du rieu. De gros moyens sont mobilisés, le Samu est également sur place.