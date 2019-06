Coupe du monde féminine de football : où regarder le quart de finale France-USA sur écran géant en Picardie ?

Amiens

[ #CoupeDuMondeFeminine2019 ⚽ ]

Les Bleues se sont qualifiées pour jouer les quarts de finale 👏#Amiens Métropole vous propose de vivre ce match au #Coliseum lors d'une retransmission sur écrans géants

📆 Vendredi 28 Juin 2019

🕗 ouverture des portes à 20H

📌 Dôme du Coliseum





BEAUVAIS

Retransmission sur grand écran du match de quart de finale de la Coupe du Monde Féminine de Football qui opposera la France aux USA vendredi 28 juin 2019 à 21h00 à l’Espace Culturel Cour des Lettres rue de Buzanval @villedebeauvais https://t.co/QzzKNcK6uy pic.twitter.com/yBygrz6k22 — Ville de Beauvais (@villedebeauvais) 25 juin 2019





Pas d'écran géant à Laon et Compiègne

Quart de finale France-Etats-Unis Lieu : Parc des Princes (Paris)

Date : 28 juin 2019

Début de la rencontre : 21h. L'instant statistiques : il s'agira de la 25e confrontation entre les deux sélections depuis leur première opposition en 1988. Le bilan est nettement en défaveur des Françaises avec 17 défaites, 3 nuls et 4 victoires. Cependant, les Bleues restent invaincue depuis trois rencontres face aux Américaines (2 victoires et 1 nul). Le dernier match entre les deux nations, en janvier dernier au Havre, s'est soldé par une victoire française 3-1.



Pourquoi se contenter d'un petit écran quand on peut s'en mettre plein les yeux avec un écran géant ? À l'occasion des quarts de finale de la coupe du monde féminine de football qui se dérouleront le 28 juin prochain, plusieurs villes de la région vont retransmettre publiquement le match des Bleues face aux Etats-Unis.Jusque-là, les elles n'avaient diffusé aucune rencontre de l'équipe de France (matches de poule et 1/8e de finale). Lors de la coupe du monde 2018, notamment pour des raisons de sécurité, bon nombre d'entre elles avaient attendu les huitièmes de finale (France-Argentine) pour installer des écrans géants.Pour cette affiche plus qu'alléchante entre la France, pays hôte de la compétition et les Etats-Unis, triple championnes du monde (sur 7 éditions) et championnes du monde en titre, les villes picardes vont ainsi se rattraper. Amiens , pour suivre les performances de Wendy Renard et ses coéquipières, il faudra se déplacer au Coliseum . Le complexe sportif de la métropole, situé rue Caumartin, ouvrira ses portes à 20h. L'entrée sera libre et gratuite. Beauvais , le quart de finale des Bleues sera retransmis à l'Espace Culturel, situé Cour des Lettres, rue de Buzanval. L'ouverture de l'accès à la fan zone se fera à partir de 20h. L'entrée sera également gratuite. Des contrôles à l'entrée du site seront effectués.De son côté, la ville de Senlis invite les supporters à venir regarder gratuitement la rencontre dans son cinéma Le Jeanne d'Arc , situé au 10, rue du Cimetière Saint-Rieul.Les Soissonnais et les habitants des communes voisines pourront eux profiter gratuitement de la fan zone mise en place au gymnase Jean Davesne pour voir France-USA.En revanche, rien de prévu à Laon. La soirée de vendredi sera occupée par le grand concert gratuit " Grand Live " durant lequel se produiront notamment les rappeurs toulousains Bigflo et Oli, le chanteur Mika et le DJ et producteur Petit Biscuit.Absence de fan zone également à Compiègne. La mairie prévoit cependant de diffuser la finale de la compétition si jamais les Bleues parviennent à se hisser jusque-là.