Coupe de France : Longueau en plein préparatifs avant les 32èmes de finale

L’adversaire est de taille. Dimanche 6 janvier, le club de Longueau en Régionale 2 affrontera l’AS Vitré, de Nationale 2. Ludovic Demetz, milieu de terrain à Longueau, reconnaît le déséquilibre de cette rencontre : « On n’est pas les favoris, il y a trois divisions d’écart ! Des copains à moi jouent dans la même division qu’eux et apparemment ils sont très forts. Mais on n’a rien à perdre sur un match de coupe de France ».



Optimistes et prêts à tout pour poursuivre cette aventure historique, les joueurs n’ont pas hésité à écourter leurs vacances et à s’entraîner le soir du réveillon du Nouvel An. « C’est pour la bonne cause, affirmeThomas Chatalen , capitaine de l'ESC Longueau. Le coach commence à mettre en place des choses pour dimanche donc on essaye d’y mettre de l’intensité. Mais pour un match comme celui-là, on n’a pas besoin de motiver les mecs ! Tout le monde est motivé et concentré ! »



Plus de 1 500 personnes sont attendues pour les premiers 32èmes de finale de l'histoire du club. Le coup d'envoi sera donné dimanche 6 janvier à 17h15 au stade Moulonguet d’Amiens.