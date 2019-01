Coupe de France, maintien, mercato : bilan d'étape avec Bernard Joannin, président de l'Amiens SC

Malgré tout, on a terminé l'année avec un match nul à Bordeaux, c'est quand même un résultat intéressant... Mais le parcours d'un club de notre niveau en Ligue 1 est toujours compliqué. On fait partie des vingt meilleures équipes de France, et il faut se battre pour y rester.C'est toujours une bonne nouvelle de gagner un match, mais surtout ça va nous permettre de donner du temps de jeu à beaucoup de jeunes du centre de formation. Cheick Timite par exemple, qui a encore marqué hier et qui avait marqué contre Bordeaux, le jeune Segarel aussi, ou encore Sanasi Sy... Ça donne du temps de jeu à des jeunes qui ont des difficultés à en avoir dans les matchs réguliers de Ligue 1Je me bats avec John (John Williams, responsable de la cellule de recrutement du club, NDLR) tous les jours pour le satisfaire. Toute la presse en parle, vous savez que nous sommes en contact avec Gaël Kakuta. J'ai l'impression que Gaël a envie de revenir dans ce club dans lequel il se sentait bien. C'est dans les tuyaux mais ça discute dur avec le club du Rayo Vallecano. On en saura plus j'espère dans la semaine qui vient.Ça veut dire que les structures commencent à se mettre en place, que le club devient de plus en plus professionnel, et que cet esprit familial que je revendique en permanene est présent, il est réel.Bien sûr ! Mais je ne peux pas vous les dire...Tout à fait ! On a un groupe de guerriers, ils n'ont jamais lâché. Cette compétition de LIgue 1 est très compliqué, tout le monde veut gagner, il y a des enjeux énormes... Mais j'ai une équipe de guerriers qui veut vraiment aller au bout.