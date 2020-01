Coupe de France : pourtant courageux à Rennes, l'Amiens SC chute aux tirs au but

L'Amiens SC semblait pourtant tenir le coup ! Opposé au Stade rennais qui jouait à domicile pour ce 16e de finale de Coupe de France, les hommes de Luka Elsner ont fait forte impression ce 4 janvier. Tout d'abord inspirés en attaque, les Picards ont su habilement se replier pour résister à la pression des Rouge et noir emmenés par des Camavinga, Niang et Traoré.



Ce sont les Amiénois qui ouvrent en effet les hostilités. Bumbu, dont c'est la première titularisation, tente une frappe (4') repoussée par Mendy mais aussitôt reprise de la tête par Cornette. C'est sorti, mais la nouvelle recrue signe un autre tir dangereux en seconde période (54'), dévié par la défense rennaise.

Le Dreyer show Les Bretons reprennent cependant les commandes du match à la 40e minute, emmenés par des Tait (43'; 70'; 74') et Camavinga (59') très nerveux mais qui butent contre un mur amiénois très solide. Mention spéciale à Monconduit, Lefort et Dibassy, mais surtout à Matthieu Dreyer, phénoménal en fin de rencontre. Contraint à la prolongation, le portier amiénois, seul face à Adrien Hunou à la 105e minute, sauve par un réflexe son équipe d'un but rennais.



Rennes et Amiens ne parvenant pas à se départager au terme des 120 minutes, filent alors aux tirs au but. Exercice pendant lequel se distingue le gardien picard, qui dévie la frappe de Gnobo et redonne l'espoir à Amiens, pénalisé par l'échec de Talal, deuxième tireur (2-2).

Un épilogue douloureux Malgré le raté d'Hamari Troaré, les Amiénois ne creusent pas l'écart : Gnahoré et Dibassy, les derniers tireurs de l'ASC, manquent leur cible. Da Sliva peut alors envoyer le Stade rennais en 16e de finale et stopper le parcours d'Amiens en Coupe de France cette année.