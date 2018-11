Coupe de France : le tirage du 8ème tour pour les clubs des Hauts-de-France

Voici toutes les affiches du 8e tour de la Coupe de France ! https://t.co/A5XM5FRpCN — Coupe de France (@coupedefrance) 20 novembre 2018

Le tirage du 8ème tour de Coupe de France est plutôt favorable aux clubs picards. Pas d’affiches, certes, mais Nesle et Longueau auront au moins l’avantage de jouer à domicile.Les(R2) affronteront(N3). Tandis que(R1), qui a fait plier Chambly au tour précédent, jouera contre(R1).En revanche,(N3) devra se déplacer à(R1) dans les Ardennes.L'USCO (N3) affrontera de son côté un autre club nordiste,(N2) et l'USse déplacera à Bastia.Mais le plus en difficulté sera le CS(N2), qui affrontera un club de Ligue 2 : le Red Star de Saint-Ouen.Et puisque l'on parle de la Ligue 2,affrontera le FC(N3) tandis que lese déplacera à(N3).Les matchs seront joués le week-end du 8 et 9 décembre prochain.