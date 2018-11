Coupe de la Ligue : l’Amiens SC qualifié pour les 8èmes de finale

L’Amiens SC s’impose au Stade Saint-Symphorien face au FC Metz et se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue !⁰Match solide des amiénois, qui s’imposent grâce à Otero.⁰Un bon bol d’air avant de se déplacer à Nice ce samedi ! pic.twitter.com/ZZ18PmFbH1 — Amiens SC (@AmiensSC) 31 octobre 2018

Malgré l’absence de Konaté et de Ghoddos , les Picards ont rempli le contrat mercredi soir en terre lorraine. A l’occasion des 16èmes de finale de Coupe de la Ligue, les hommes de Christophe Pelissier se sont imposés 2 buts à 0 face à Metz, leader de la Ligue 2.Ibrahima Niane, l’attaquant de Metz, a ouvert le score très rapidement en déviant le ballon dans son propre but à la 5ème minute. La rencontre a basculé au retour des vestiaires avec l’égalisation d’Emmanuel Rivière vingt minutes avant le coup de sifflet final. Un soulagement de courte durée pour les Messins puisque Juan Otero a doublé la mise Amiénoise dans la foulée.Amiens, mal en point en championnat (18ème place), se voit accorder un peu de répit. Les blancs et noirs se rendront à Nice samedi 3 novembre pour la 12ème journée de Ligue 1.