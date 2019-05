Coups de feu à Amiens-Nord : les 7 gardés à vue déférés au parquet

Samedi 30 mars, des tirs ont été entendus par les riverains quartier Marivaux à Amiens, rue de la Rochefoucauld. Sept personnes ont été interpellées. Après l'ouverture d'une information judiciaire, le juge d'instruction avait décidé de les placer en garde-à-vue ce lundi.Mercredi, 4 gardés à vue ont été déférés, 3 le seront ce jeudi. Le substitut du procureur, Anne-Laure Sandretto, précise : "Sur les 4 qui ont été déférés, 2 sont en détention provisoire et 2 sont sous contrôle judiciaire. Ces personnes sont déférées uniquement pour les tirs entendus rue de la Rochefoucauld".En ce qui concerne les autres fusillades, celle entendue dans la nuit des 26 et 27 avril et celle de la nuit des 11 et 12 mai, chaque affaire est traitée indépendamment.Dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mai, vers 1h45, plusieurs coups de feu avaient été tirés dans le local associatif du " Mustang Motocross Club " situé avenue de la Défense passive à Amiens-Nord. Six personnes présentes sur les lieux avaient alors été légèrement blessées.Dans la nuit des 26 et 27 avril, ce sont des tirs de Kalachnikov qui auraient été tirés au cours d'un guet-apens, rue Louis Blériot, toujours à Amiens-Nord. Des impacts de balle avaient été relevés sur un immeuble et sur une voiture au moment des faits.